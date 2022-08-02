انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام

قالت مصادر في مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الأيام القليلة المقبلة قد تشهدُ خروج معمل دير عمار عن الخدمة أو معمل الزهراني"، وتضيف: "المعملان يعملان حالياً مع بعضهما البعض، وكمية الفيول الموجودة فيهما يتم استخدامها بالمُداورة. على أبعد تقدير، فإن معملاً من المعملين المذكورين سيخرجُ عن الخدمة خلال أيام قليلة بينما سيبقى الآخرُ يعمل لمدّة 10 أيام. وبعدها، سيتم تبديل الأدوار، بحيث سيعاد تشغيل المعمل المنطفئ وتوقيف الآخر".

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ولفتت المصادر إلى أن "كميات الفيول الموجودة لا تكفي حتى نهاية شهر آب"، مشيرة إلى أنه "لا معلومات عن إمكانية وصول باخرة من الفيول العراقي إلى لبنان في الوقت الرّاهن".

وأكدت المصادر أن "الهدف من المداورة التي تجري بين المعامل هو الاستمرار بمدّ المرافق العامة بالكهرباء، مثل المطار، القصر الجمهوري، في حين أن الهدف الأساسي من التغذية اليوم يرتبط بالقدرة على إمكانية توفير المياه للمواطنين، كون المحطات المعنية بذلك تحتاجُ إلى كهرباء للضخ".