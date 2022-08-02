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لبنان

سعر "الأمبير" من المولدات يكسرُ رقماً قياسياً جديداً بالدولار.. كم بلغ؟

Lebanon 24
02-08-2022 | 13:49
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اشتكى عدد كبير من المواطنين في منطقة ضهر العين - الكورة من التسعيرة المرتفعة التي يعتمدها بعض أصحاب المولدات الكهربائية في المنطقة وسط عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية.
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد بلغ سعر الأمبير الواحد في المنطقة مطلع هذا الشهر حوالى 30 دولاراً.
 
وإثر ذلك، طالب الأهالي من صاحب الاشتراك الالتزام بالتسعيرة الرسمية، إلا أن الأخير هددهم بقطع الاشتراك في حال لم يدفعوا قيمة الفاتورة التي تم فرضها عليهم. 
 
وناشد الأهالي المعنيين ووزارة الطاقة للتدخل ووقف الابتزاز المادي الذي يمارسه بعض أصحاب المولدات بحق المواطنين.
 
أما في طرابلس، فقد لوحظ مع بداية الشهر الحالي قيام عدد كبير من المواطنين بإيقاف الاشتراكات الكهربائية، خصوصاً في المناطق الشعبية وذلك اعتراضاً على عدم التزام أصحاب الاشتراكات بتسعيرة الوزارة الرسمية.
 
 
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