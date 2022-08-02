Advertisement

لبنان

خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-08-2022 | 14:24
A-
A+
Doc-P-977012-637950725275543927.jpg
Doc-P-977012-637950725275543927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت مصادر مصرفية لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إن "سحوبات الدولار من المصارف ما زالت مستمرّة وعلى حالها ولا تعديلات طرأت عليها بعكس ما يُشاع".
Advertisement

وأكدت المصادر إنّ "مصرف لبنان مستمرّ بتنفيذ التعميم رقم 161، الأمر الذي يجعل المصارف بدورها تلتزمُ به لناحية تأمين الدولار للمواطنين بناء لمنصة صيرفة".

ورداً على سؤال عن إمكانية لجوء المصارف إلى رفع سعر الدولار لديها أكثر من سعر "صيرفة"، قالت المصادر: "التعميم واضح، والالتزام مستمرّ بسعر صيرفة الذي يبلغ حالياً 25700 ليرة لبنانية". 

وخلال اليومين الماضيين، انتشرت شائعات تشير إلى أن سحوبات الدولار تواجه بعض العراقيل، الأمر الذي دفع بالبعض للاعتقاد بأنه لم يعد مسموحاً للمواطنين الحصول على الدولار من المصارف بناء لمنصة "صيرفة". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2022-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:50 | 2022-08-02
13:49 | 2022-08-02
13:43 | 2022-08-02
13:35 | 2022-08-02
12:49 | 2022-08-02
12:43 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website