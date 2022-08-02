خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟

أكّدت مصادر مصرفية لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إن "سحوبات الدولار من المصارف ما زالت مستمرّة وعلى حالها ولا تعديلات طرأت عليها بعكس ما يُشاع".
وأكدت المصادر إنّ "مصرف لبنان مستمرّ بتنفيذ التعميم رقم 161، الأمر الذي يجعل المصارف بدورها تلتزمُ به لناحية تأمين الدولار للمواطنين بناء لمنصة صيرفة".
ورداً على سؤال عن إمكانية لجوء المصارف إلى رفع سعر الدولار لديها أكثر من سعر "صيرفة"، قالت المصادر: "التعميم واضح، والالتزام مستمرّ بسعر صيرفة الذي يبلغ حالياً 25700 ليرة لبنانية".
وخلال اليومين الماضيين، انتشرت شائعات تشير إلى أن سحوبات الدولار تواجه بعض العراقيل، الأمر الذي دفع بالبعض للاعتقاد بأنه لم يعد مسموحاً للمواطنين الحصول على الدولار من المصارف بناء لمنصة "صيرفة".