عرض أوكراني للبنان بشأن الحبوب.. إليكم التفاصيل

اعلنت السفارة الاوكرانية في لبنان، في بيان عبر حسابها على "تويتر" انه "بالاتفاق مع مالكي المنتجات في أوكرانيا على متن السفينة لاوديسيا، وبهدف تحاشي فساد الحبوب المسروقة ولأجل إبقائها في لبنان، قدمت سفارة أوكرانيا عرضا للحكومة اللبنانية لشراء المنتجات المذكورة بالاسعار التالية: دقيق القمح 350$ للطن، الشعير 180$ للطن، الأسعار أقل مرتين من أسعار السوق".

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