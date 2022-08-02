تلميذ ضابط لبنانية نالت جائزة الملك حسين من أكاديمية "ساندهيرست" البريطانية

أعلنت "قيادة الجيش" عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنّ "التلميذ الضابط دانييلا الريّس من الجيش، منحت جائزة الملك حسين من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية Royal Military Academy of Sandhurst في مملكة بريطانيا العظمى، بعدما أظهرت أعلى درجات الاندفاع والتميز خلال متابعتها دورة تدريبية في الأكاديمية".

Advertisement