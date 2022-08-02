مقدمات النشرات المسائية

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اليوم ارتفعت قياسيا" درجات التحدي الدولي في العالم.. وفيما بدا قلب القارة الآسيوية كفوهة بركان بدأت إرهاصات حممه بالظهور تباعا" من محيط تايوان ارتفع منسوب الشحن والاحتقان في عدد من المناطق المجاورة لأفغانستان وايران.وعلى الحدود بين ارمينيا واذربيجان حيث عادت الاشتباكات عصر اليوم وبشكل عنيف.. حتى ان الرئيس الشيشان أعلن عصر اليوم : "الدقائق المقبلة ستظهر من الذي يقود العالم, الصين أم الولايات المتحدة الأميركية".أما "بغير دنيا" على المستوى المحلي فهناك ما يسمى حال من الاستقرار في الانتظار.. فبعد ثلاثين يوما" من الآن يكون لبنان دخل في المهلة الدستورية للبرلمان ليصبح حصرا" هيأة اقتراعية في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية فيما يبقى تأليف حكومة جديدة في الغياهب ويبقى تسيير الأمور منوطا" بحكومة تصريف الاعمال والمعيشة المذلى الى تفاقم.والحال: يومان يفصلان عن الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفا بيروت واهالي الضحايا والجرحى يتنقلون من مكان الى مكان بحثا عن حقيقة مفقودة ويساورهم الشعور وبقوة الوجدان: أن العدالة غائبة في وقت أهالي الموقوفين على حالهم يناشدون الإفراج عنهم وأرض المرفأ يتداعى فيها اهراء القمح وسط انهيارات بالمفرق نتيجة الاشتعال, باحتراق كميات القمح والصويا التي بقيت في الاهراء منذ ان وجدت الكميات قبل الانفجار.لكن المؤكد ان الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والصليب الاحمر في جهوزية قصوى لاتخاذ اللازم والإحاطة بأي انهيارات إضافية لصوامع الإهراء.في مجال الثروة الغازية البحرية دخول في مرحلة ترقب لعودة ثالثة لهوكستين بعد تداوله مع العدو الاسرائيلي هذا الاسبوع بما استطلعه من موقف لبناني موحد ومنسق في خلال الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا حيث أبلغ هوكستين أمس الاثنين تمسك لبنان بقوة ببلوكاته وكذلك وسط تفاؤل ملحوظ أبداه الجانب الاميركي.فيما تبقى حال الإستحقاق الحكومي على ما هي عليه يتقدم الإستحقاق الحدودي الجنوبي بدفع من ملف الترسيم البحري.بالإستناد إلى المواقف المعلنة ولا سيما من الجانب الأميركي فإن الملف يبدو على نار حامية فهل تؤتي الطبخة أكلها في نهاية المطاف أم "تشوط"؟.ربما يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد المحادثات التي يجريها حاليا الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب التي انتقل إليها من بيروت.في بيروت كان الوسيط الأميركي قد استمع إلى موقف لبناني رسمي بلغة واحدة: التمسك بالخط 23 وحقل قانا كاملا وكل حقوق لبنان النفطية ورفض أي نوع من أنواع تقاسم الثروات والإنتاج المشترك في الحقول الحدودية بوصفها شكلا من أشكال التطبيع.هذه الثوابت اللبنانية يفترض أن يناقشها هوكشتاين مع الجانب الإسرائيلي ليعود إلى بيروت بأجوبة خلال الإسبوعين المقبلين بحسب ما كان قد أعلن بنفسه.صحيح أن الجو العام الذي يشاع حول ملف الترسيم ينضح بالتفاؤل لكن الحذر مطلوب خصوصا عندما يكون الطرف الآخر هو الإسرائيلي الذي يعتبر ديدنه الخداع والمماطلة والمناورة للإنقضاض على حقوق لبنان اللهم إلا إذا لجمه الأميركي هذه المرة.أبعد من بيروت وتل أبيب والمنطقة تزاحمت التطورات المهمة على المسرح الدولي من أفغانستان حيث قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري عندما استهدفته طائرة مسيرة أميركية بينما كان على شرفة منزله في كابول إلى الاشتباك الحاصل بين الصين والولايات المتحدة على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الى تايوان.الزيارة التي تنطوي على تحد لبكين قابلتها الصين بتحركات عسكرية وبتحذيرات الى واشنطن ودخلت موسكو على خطها... فماذا بعد؟ وما هي الخطوة الصينية مقابل التحدي الأميركي بعد أن حطت طائرة (بيلوسي) على أرض المطار؟.مبدئيا، كل الشؤون اللبنانية معلقة في انتظار الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني. والرد لن يأتي قبل أسبوعين على الأقل. علما بأن أسبوعي المرة الفائتة إمتدا كثيرا ، وبلغا أكثر من خمسة أسابيع . فهل يتكرر الأمر ويبقى لبنان "لا معلق ولا مطلق" كل هذه الفترة؟ المعطيات تؤكد العكس . فبخلاف المرة الفائتة، الوسيط الأميركي إنتقل مباشرة من لبنان إلى إسرائيل ، ليضع المسؤولين الإسرائيليين في أجواء الموقف اللبناني. كما أن المعلومات الواردة من تل ابيب تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع غدا لمناقشة القضية. وعليه ، يمكن أن يؤدي تلاقي المصالح بين معظم الأطراف إلى تحقيق الترسيم البحري بالسرعة المطلوبة . فالرئيس عون يريد أن ينهي عهده بإنجاز بعد سنوات الإخفاقات الكبيرة المستمرة. وإسرائيل تريد أن تبدأ التنقيب عن الغاز بهدوء ، اي بعد أن تنهي الترسيم مع لبنان. وثمة رغبة أميركية - أوروبية لإنهاء بعض الملفات العالقة بعد نشوب الحرب الأوكرانية - الروسية ، كما أن أوروبا أضحت في حاجة ماسة إلى الغاز. فهل تؤدي كل هذه العوامل إلى إنجاز ملف الترسيم مبدئيا قبل نهاية تشرين الأول 2022؟قضائيا، تطوران لافتان اليوم . الاول يتمثل في خروج ميشال سماحة من السجن بعد عشرة اعوام أمضاها في السجن. لكن خروج سماحة لا يعني بتاتا انه سيعود الى الساحة السياسية من جديد ، فهو بعد كل ما فعله واقترفه جرد من كل حقوقه المدنية ، وبالتالي لا يحق له ان يتعاطى في الشأن العام . قضائيا ايضا ، حاكم مصرف لبنان انتقل من الدفاع الى الهجوم بخصوص الدعوى المقامة عليه في فرنسا. اذ تمكن رياض سلامة، ووفق ما ذكر الصحافي تمام نور الدين في تغريدة له ، من إبراز إفادة لشركة "كريستا غروب انترناشيونال" للتدقيق المالي ، تفيد بأن المستند ، والذي على أساسه فتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاتها ، لم تعده الشركة المذكورة ، وأن وراء هذا المستند أحد كبار الموظفين في لبنان . فهل نحن أمام فضيحة ادارية - سياسية في لبنان؟ ، بل أمام تزوير إداري مدعوم ومحمي سياسيا ؟ في بلد الغرائب والعجائب كل شيء ممكن . ألم يلمح الرئيس نجيب ميقاتي قبل اسبوعين تماما، الى إننا نعيش في عصفورية؟ فهل من عصفورية اقوى من هذه العصفورية؟لم تكفها كل حرائقها في العالم، حتى اشعلت الادارة الاميركية نارا جديدة في الخاصرة الصينية عبر فتيل تايوان..زيارة لرئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الى مطار تايبيه في اقليم تايوان – رغم كل التحذيرات الصينية من تلك الزيارة التي تعتبرها بكين انتهاكا لوحدة الاراضي الصينية، واول رد من الخارجية الصينية كان : من يلعب بالنار سيحترق..لكنه حريق هو الاكبر في عالم مشتعل من الازمة الاوكرانية بدفع اميركي الى زيارة بيلوسي اليوم وما بينهما ، ما يضع العالم عند مفترق خطير، اما السؤال لماذا الآن؟ فلانها الادارة المأزومة من مشهد الانسحاب المذل في افغانستان الى ازمة الطاقة الخانقة والركود في الاقتصاد الذي يلامس التجمد، الى افلاسها شعبيا الى حد الانهيار على ابواب انتخابات الكونغرس النصفية بحسب الاستطلاعات، ما دفع بادارة بايدن الى اعتناق سياسة الهروب الى الامام والبحث عن انجازات كما في اغتيال زعيم القاعدة ايمن الظواهري المرعي منهم في افغانستان، وصولا الى تسخين الملف الصيني لتسجيل بطولات معنوية عسى ان تنقذهم..في بلدنا المتقلب على نار الازمات التي لن تطفئها الا ما تختزنه مياه البحر من خيرات، فان الانظار معلقة على خطوط الترسيم البحرية، وجل اللبنانيين ينظر الى المشهد من على مسيرات المقاومة الاستراتيجية، وهم يراقبون الموفد الاميركي وهو يحمل الرد اللبناني سريعا الى تل ابيب بحثا عن تضييق الفجوات قبل انتهاء المهل الحاكمة بموعد الاستخراج.وهي المهل التي فرضتها المقاومة واخرجت الصهاينة عن عنجهية عنفوان كيانهم، فارتفعت الاصوات العبرية باعلى النبرات لضرورة التجاوب مع المطالب اللبنانية لتجنب الخطر القادم عليهم وعلى نفطهم من الشمال، فمع فيديو الاعلام الحربي وما قبله وما بعد بعد كاريش، اقرار صهيوني بقدرة المقاومة وبان الامين العام لحزب الله ان قال فعل، وعليه فان اعلامهم وكبار محلليهم مصرون على تسويق فعل الاتفاق ويستبعدون فكرة الاشتباك..غادر آموس هوكشتاين إلى فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، وفي انتظار عودته بالجواب الاسرائيلي على المطالب اللبنانية، وعلى جري العادة، ملأ المحللون والمستنتجون والمتكهنون الوقت الضائع، بتحليلات واستنتاجات وتكهنات أكثرها بعيد من الواقع، ولا يستند إلى معطيات موثوقة، لا يملكها إلا من شارك في اجتماع الأمس في بعبدا، ومن له القدرة في التأثير ميدانيا وسياسيا في المعادلة.وفي هذا السياق، لفت تجديد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم موقف المقاومة الذي وصفه بالواضح والجلي من ملف الترسيم، حيث قال: نريد حقوقنا كاملة، بمياهنا وحدودنا ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة، وبغازنا ونفطنا ورفع الحظر عن الشركات التي نستقدمها للتنقيب، ورهاننا على المقاومة وسلاحها في حفظ حقوقنا وسيادتنا.وفي غضون ذلك، يبدو كأن اللبنانيين لم يعودوا يكترثون لأخبار تشكيل الحكومة، التي احتجزها الرئيس المكلف عند مسودته الأولى التي تلاعب فيها بالتوازنات وأخل بالمعايير، مقدما إياها وهو على علم مسبق بأنها لا تمر.أما الاستحقاق الرئاسي، فيبدو بدوره حتى اللحظة رهينة حزورة الفراغ، الذي يعمل الجميع وكأنه حاصل، ولو أن لا معطيات ملموسة تؤكد الأمر أو تنفيه. وتبقى بداية النشرة من ملف الترسيم.إثر أحداث 11 من أيلول العام الفين وواحد، أطل زعيم القاعدة أسامة بن لادن ليعلن : " إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر. وقد هبت رياح الإيمان، وهبت رياح التغيير لإزالة الباطل" .بعد عقد من الزمن قتل بن لادن ليتسلم أيمن الظواهري قيادة تنظيم القاعدة التي انحسر دورها لمصلحة تنظيم داعش. بعد أحد عشر عاما على مقتل بن لادن، واثنين وعشرين عاما على هجمات 11 أيلول، قتل أيمن الظواهري بصاروخين من طائرة أميركية مسيرة أصاباه على شرفة منزله في كابل.التغيير الذي بشر به بن لادن ، لم يتحقق، كما اراده ، بل إن القاعدة تشهد افولا: من بن لادن إلى الظواهري ، وبينهما أبو مصعب الزرقاوي .هذا الحدث الذي وقع صباح الأحد ، لم يحدث الوقع الذي أحدثه مقتل بن لادن، خصوصا أنه يأتي في ظل أزمات عالمية تبدأ بالحرب الأوكرانية الروسية وما أحدثته من مضاعفات على مستوى الطاقة والغذاء في العالم ، وتمر بالأزمة الأميركية الصينية التي شهدت اليوم حبس انفاس مع زيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي إلى تايوان، والتهديدات الصينية التي رافقتها.يبدو لبنان في هذه الأزمات كأنه بلد منسي أو متروك، فلولا ملف الترسيم وملف النازحين السوريين، لما كان أحد يتلفت إليه.في ملف الترسيم، الوسيط الأميركي آموس هوكستين غادر بيروت إلى اسرائيل والتقى ليل أمس رئيس الوزراء الاسرائيلي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.فيما لم يرشح شيء عما تمت مناقشته، فإن الأجواء في لبنان تباينت بين مرتاحة وحذرة .أما الإستحقاق الأبرز فيتمثل في حلول الذكرى الثانية من تفجير المرفأ، فيما التحقيق مازال عالقا، والمحقق العدلي مكفوفة يديه .ماليا ، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انتقل قضائيا في فرنسا من الدفاع إلى الهجوم، بعد سلسلة معطيات ابرزها اكتشاف عملية تزوير في مستندات قدمت إلى القضاء الفرنسي .انتقل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي.. وباتت المفاوضات.. مسيرة وغير مخيرة وينتظر أن يستحصل الوسيط الأميركي آموس هوكسيتن على الأجوبة الإسرائيلية بعدما زار تل أبيب وقدم مقترحات الجانب اللبناني مكتوبة ومستخلصة من اجتماع بعبدا الثلاثي بالأمس وتبعا لما هو مرسوم، فإن المهلة الزمنية للرد تتراوح من أسبوعين إلى شهر.. لكنها لم تشمل الضمانات بالإفراج عن التنقيب عبر شركة توتال.. كما أن لبنان الرسمي لم يعط الجانب الأميركي ضمانة لإسرائيل بحماية منشآتها من ضربة يوجهها حزب الله لمنصات كاريش والحزب بدوره وضع العدو في المرمى، لكنه سيكتفي بهذا الإنذار مرحليا ليمنح المفاوضات فرصة العبور إلى الناقورة.. أما إذا تعذر الاتفاق، فلا أحد لديه القدرة على توقع المستقبل البحري أو البري واستنادا إلى معادلة الهدوء لاستخلاص النتائج والتي يغلب عليها الطابع الإيجابي والتفاوض القوي.. فإن لغة النار أشعلتها أميركا من ضفة أخرى في العالم ورفعت زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان حرارة التوتر بين واشنطن وبكين التي تنظر إلى زيارة بيلوسي على أنها تشجيع على استقلال تايوان وردا على الخرق الأميركي أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محدودة لكن طائرة بيلوسي حرستها طائرات الf15 ومضت إلى رحلتها من دون اكتراث للتهديدات الصينية.. لتندلع بذلك أزمة جديدة في العالم تصطف إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية بغذاء أميركي لم يؤيد البيت الأبيض زيارة بيلوسي لكنه أمن لها الغطاء العسكري.. وهو تمكن في يوم واحد من إحداث ضربتين اثنتين: واحدة نحو التنين الصيني وأخرى استهدفت عمق الحليف الطالباني الذي أبرم معه اتفاق الخروج من أفغانستان مؤخرا فبعدما شعر زعيم القاعدة أيمن الظواهري بأمان الاتفاق وسكن في مناطق دبلوماسية وأصبح يرى الشمس ويتنزه على شرفة منزله بدلا من جبال طورا بورا.. رصدته الاستخبارات الأميركية وأطلقت طائرة مسيرة صاروخا مشفرا، وأنهت مسيرة خليفة أسامة بن لادن. على المستوى المحلي: الضربات محدودة، وهجمات مرتدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأت معالمها بالظهور من باريس إلى بيروت، مع الكشف عن معطيات في ملف "المساعدين اللبنانيين"، فقد تسلم حاكم مصرف لبنان إفادة خطية من شركة كريستال غروب أنترناشونال للتدقيق المالي.. تفيد بأن الشركة لا علاقة لها بالمستند الذي فتحت على أساسه النيابة العامة المالية تحقيقاتها في فرنسا، ونتج عنها تجميد أصوله وبحسب المستند الخطي تبين أن هناك أربعة لبنانيين يحمل بعضهم الجنسية الفرنسية توجهوا إلى مقر الشركة بهدف تمويل تحقيق يؤكد الاختلاسات المالية التي تستهدف الحاكم، وبينهم مسؤول وضع نفسه في خدمة العدالة بصفته مسؤولا في وزارة المال اللبنانية.. وهو بحسب مصادر الجديد آلان بيفاني إضافة إلى نائب رئيس التيار الوطني الحر السابق والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية في بعض الملفات رومل صابر وبتزامن منفصل اجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم لمتابعة المذاكرة في قضايا تتعلق بسمعة القضاة وممارساتهم أدوارا ليست ضمن نطاقهم المكاني والقانوني.. وعلى "راس الليستة" القاضية غادة عون التي ينظر قضائيا في مخالفتها هذه القواعد واقتحامها مبنى المصرف المركزي وعدم الامتثال لطلب القاضي المناوب رجا حاموش بالانسحاب الفوري وقال مصدر قضائي مطلع على مضمون اجتماع مجلس القضاء الاعلى إن القاضية عون ارتكبت مخالفة مزدوجة.. فأولا لا يحق لها الانتقال في المكان الجغرافي من جبل لبنان إلى بيروت، وثانيا هي غير مخولة أن تدهم شخصيا مبنى المركزي.. وإذا كان هناك من إجراء في هذا الشأن تتولاه الضابطة العدلية ونظر المجلس الأعلى كذلك في ملف القاضي فادي عقيقي لناحية توقيف المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة قادما من إسرائيل، فلم يجد في التدبير الذي اتخذه عقيقي أي مخالفة، لا بل أكد أنه طبق القانون حيث لبنان في حالة عداء لإسرائيل، فيما المطران الحاج وصل إلى نقطة الناقورة مزودا بمبالغ مالية كبيرة وعدد من الحقائب التي تستلزم التفتيشوعلى الخطوط القضائية .. خرج ميشال سماحة من سجنه اليوم ولم يدخل السجن اي مسؤول عن اسوأ جرائم العصر ومع دخول جريمة بيروت عامها الثالث لا يزال الفاعلون دون محاسبة ودموع ذوي الشهداء لا تجف من عام الى عام .. فيم ليليان شعيتو تحتضن لعبة تخالها ابنها الذي حرمت منه بقرار من عائلة زوجها مآسي لا تحصى.. الحزن موجود ..والحقيقة مفقود وللمرة الاولى منذ انفجار الرابع من اب يروي احد العمال السوريين يروي بالتفصيل كيف تمت عملية التلحيم لافتا الى ان اعمال التلحيم نهار الانفجار لم تتعد تثبيت بعض القطع الحديدية الصغيرة من الخارج وان الأبواب كانت موصدة بشكل يستحيل معه دخول اي شرارة الى داخل العنبر.. الليلة الزميل فراس حاطوم يعيد بناء مسرح الجريمة بالقرب من المرفأ للتحقق من فرضية التلحيم ماذا كانت النتيجة.