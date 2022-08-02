علاقة مترابطة

لا يُخفي دبلوماسي غربي العلاقة بين التقدُّم المحقق في مفاوضات الملف النووي والترويج الإيجابي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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