علاقة مترابطة

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Lebanon 24
02-08-2022 | 17:11
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لا يُخفي دبلوماسي غربي العلاقة بين التقدُّم المحقق في مفاوضات الملف النووي والترويج الإيجابي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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