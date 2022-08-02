علاقة مترابطة

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Lebanon 24
02-08-2022
|
17:11
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لا يُخفي دبلوماسي غربي العلاقة بين التقدُّم المحقق في مفاوضات الملف النووي والترويج الإيجابي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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الملف النووي
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