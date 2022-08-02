الفجوة ضاقت.. والعِبرة في الخواتيم في ملف الترسيم

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دعت مصادر سياسية بارزة إلى عدم الإفراط في التفاؤل في ما يتصل بنتائج جولة المشاورات التي أجراها الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري أموس هوكشتاين، مؤكدة لـ"السياسة" أن "العبرة في الخواتيم وفي قدرة المسؤولين اللبنانيين على إقناع واشنطن بوجهة نظرهم، وفي أحقية المطالب التي لا يمكن أن يفرط بها لبنان".وأشارت إلى أنه "رغم أن الفجوة ضاقت بشكل لافت، إلا أن الإسرائيلي لا زال يراوغ، ولم يقف الأميركي بعد على مسافة واحدة من الطرفين. وبالتالي لا بد من الانتظار، لمعرفة طبيعة الجواب الإسرائيلي على الرد اللبناني الذي تسلمه هوكشتاين الذي سيعود كما قيل بعد أسبوعين". (السياسة الكويتية)