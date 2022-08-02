أهالي صيدا يشتكون.. "كل شي غالي"

كتب محمد دهشة في "نداء الوطن" مع استفحال الأزمات، يواصل الصيداويون كغيرهم من اللبنانيين رحلة البحث عن الخيارات البديلة، استغنوا عن كل الكماليات واستبدلوا الدجاج على اختلاف أنواعه بمرقته، أوقفوا اللحوم والأسماك الا في المناسبات، وباتوا يشترون الفواكه والخضار بالقطعة والحبة، اليوم يجدون أنفسهم مضطرين الى استبدال الليمون الحامض بحامض الليمون فهو أرخص، ولكنه يضرّ بالصحة ويرفع الضغط ويملأ الجسد بالأملاح والمياه ولكن «لا مفرّ منه».

شكوى الناس تلاقت مع الازدحام الخانق الذي شهدته المدينة مع بداية الشهر، توقف السير في شارع رياض الصلح، حيث المصارف واصطف المواطنون بطوابير، اختفت أمام الأفران وظهرت مجدداً أمام أبواب المصارف وآلات الصيرفة، ويؤكد حسن الملاح «لا بد من طوابير يومية، بالأمس القريب عند المحطات، ثم الصيدليات والأفران واليوم أمام المصارف، الناس تبحث عن فتات مالها الذي احتجز دون وجه حق».شكوى الناس تمتد إلى فواتير المولّدات الخاصة، تنتظر بفارغ الصبر إلتزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، مع محاولات بعضهم الالتفاف حولها رغم قرار الفاعليات السياسية والنائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بإلزامية اعتماد التسعيرة تحت طائلة حجز المولدات والتوقيف مجدداً، بعد توقيعهم على تعهد خطي بذلك في شهر تموز الماضي.وشكوى الناس لا تتوقف مع مشكلة تراكم النفايات في شوارع واحياء المدينة في مشهد مقزز ومقرف وسط انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وامتلاء الحاويات والمنطقة المحيطة بها والتي تكاد تغلق بعض الطرقات الفرعية.وتقول مصادر صيداوية لـ»نداء الوطن» ان المشكلة مزدوجة في بطء استيعاب معمل معالجة النفايات عند منطقة سينيق والسماح لعدد محدود من الشاحنات بافراغ حمولتها من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً خلافاً للسابق، ومن شركة جمع النفايات التي تقوم برفع النفايات من الحاويات دون تلك التي تتساقط على الارض في محيطها بسبب «النكيشة» الذين يبحثون عن الخردة فيها سعيا وراء قوت اليوم، فيما البلدية تقوم بتكليف جرافات مع شاحنات لرفعها بشكل شبه دائم بين الاحياء الشعبية والشوارع الرئيسية وبين الحين والآخر في المناطق التي تفتقد الكثافة السكانية.