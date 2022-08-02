Advertisement

لبنان

حزب الله لم يتبنّ ترشيح فرنجيّة بعد: هل تُفتح الطريق أمام المرشحين الوسطيين؟

Lebanon 24
02-08-2022 | 23:26
A-
A+
Doc-P-977077-637951049904740491.jpg
Doc-P-977077-637951049904740491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب محمد علوش في" الديار": على الرغم من أن الكثير من الأوساط تطرح معادلة أن رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية هو المرشح الأفضل لرئاسة الجمهورية بالنسبة إلى "حزب الله"، إلا أن الحزب لا يزال حتى الساعة يتجنب الإعلان رسمياً عن دعمه له، بالرغم من إقتراب الدخول في زمن الانتخابات الرئاسية مطلع أيلول المقبل.

هناك عامل أساسي لا ينبغي تجاهله عند الحديث عن حزب الله وتوجهه الرئاسي، يكمن بأن تبني ترشيح فرنجية رسمياً من جانب الحزب، قد يستدعي مجموعة واسعة من الفيتوات المحلية والخارجية عليه، الأمر الذي لا يصب في صالح رئيس تيار "المردة" بأي شكل من الأشكال، وبالتالي الأفضل هو تركه لتهيئة الأرضية المناسبة لوصوله بنفسه، على أن يأتي الدعم في مرحلة لاحقة على أساس أنه من المرشحين الطبيعيين.

على الرغم من أن الخيار الثاني قد يكون هو المرجح، إلا أن ذلك لا يلغي فرضية أن يكون هدف الحزب هو عدم إقفال الأبواب أمام خيار الذهاب إلى التفاهم على مرشح آخر مع باقي القوى، على قاعدة تجنب أن يكون هذا الإستحقاق محطة نحو تعزيز الإنقسام الداخلي في البلاد، خاصة أن الحزب لا ينظر بإيجابية مطلقة لكيفية وصول ميشال عون الى الرئاسة، علماً أنه وصل بتسويات سياسية، لم تتمكن من الصمود كثيراً، فكان عهده صعباً.

لا يظن أصحاب الرأي القائل بأن حزب الله لن يحارب لأجل فرنجية كما حارب لاجل عون، أن الحزب غير قادر على تبني ترشيح آخرين وسطيين، لا يشكلون جزءاً من الفريق السياسي الخصم له، ولا يملكون أفكاراً معادية للمقاومة وسلاحها، وبالتالي فإن تريث حزب الله بدعم ترشيح أحد هو انتظار المستجدات في الأسابيع المقبلة، سواء الداخلية بما يتعلق بالتوازنات وإمكانية التفاهم على مرشح وسطي لن يكون حزب الله معارضاً له، أو بما يتعلق بالتوازنات الخارجية المتعلقة بملف ترسيم الحدود وما يمكن أن يحمله هذا الأمر من مستجدات قد تؤدي الى تطيير الاستحقاق الرئاسي.

الأكيد حتى اليوم أن حزب الله قرر التريث بالملف الرئاسي، ولو أن الامور في البلد بقيت على ما كانت عليه منذ شهرين، لكان الحزب بدأ مقاربة الرئاسة مطلع آب، والأكيد أيضاً حتى اليوم غياب أي تسوية رئاسية يُعمل عليها، والدليل قلق الرئيس نبيه بري من الفراغ الرئاسي وإمكانية تأثيره على القدرة التشريعية للمجلس النيابي.

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-08-03
02:15 | 2022-08-03
02:07 | 2022-08-03
02:00 | 2022-08-03
01:45 | 2022-08-03
01:35 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website