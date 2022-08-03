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لبنان
صهريج ينحرف عن الطريق.. وهذا ما جرى
Lebanon 24
03-08-2022
|
01:11
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إنحرف صهريج غاز عن الطريق واصطدم بحائط على طريق عام العوادة - وادي خالد.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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