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لبنان
مطاردة في طرابلس.. ومطلوب في قبضة الجيش
Lebanon 24
03-08-2022
|
01:18
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قامت دورية من مخابرات الجيش بمطاردة سيارة في شوارع مدينة طرابلس فجر اليوم تخللها اطلاق نار في الهواء من قبل عناصر الدورية ليتم بعدها توقيف المطلوب "س.م." واقتياده الى التحقيق
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