مطاردة في طرابلس.. ومطلوب في قبضة الجيش

قامت دورية من مخابرات الجيش بمطاردة سيارة في شوارع مدينة طرابلس فجر اليوم تخللها اطلاق نار في الهواء من قبل عناصر الدورية ليتم بعدها توقيف المطلوب "س.م." واقتياده الى التحقيق

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