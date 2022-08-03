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لبنان

مطاردة في طرابلس.. ومطلوب في قبضة الجيش

Lebanon 24
03-08-2022 | 01:18
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قامت دورية من مخابرات الجيش بمطاردة سيارة في شوارع مدينة طرابلس فجر اليوم تخللها اطلاق نار في الهواء من قبل عناصر الدورية ليتم بعدها توقيف المطلوب "س.م." واقتياده الى التحقيق
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