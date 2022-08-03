"خيبة امل" عونية وباسيل يعاتب

بعد مرور نحو ثلاثة اشهر على الانتخابات النيابية، يبدو ان "التيار الوطني الحر" يعاني من خيبة أمل بسبب فشله في استقطاب بعض النواب المستقلين الذين كان يعتبرهم مقربين منه.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار" عجز عن استمالة النائب شربل مسعد، بالرغم من علاقته الوثيقة بأحد القياديين العونيين السابقين، والامر نفسه ينطبق على النائب سجيع عطية الذي اخذ عدة مواقف معارضة لـ"التيار" الذي كان يعتبره حليفا مستترا.

وتقول المصادر ان رئيس "التيار" النائب جبران باسيل عاتب اخيرا احد النواب الجدد، لعدم مشاركته" ولو مرة واحدة" في اجتماع التكتّل، ومرد هذا العتاب ان باسيل كان يأمل في انضمام تكتل صغير الى كتلة" التيار".

ولم ينفك باسيل يردد أن تكتله النيابي سيتوسع وان عدد نوابه سيزداد نائبين او اكثر ، معتمدا على استقطاب النواب الجدد وعلى الطعون الدستورية التي لم يتم بتها حتى اليوم.