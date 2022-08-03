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لبنان

المرضى يختنقون... الاستشفاء في زمن الجحيم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-08-2022 | 02:45
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يعمد العديد من المستشفيات الى اتباع نظام صارم في التقشف، والتقنين في تقديم الخدمات للمريض، وقد اثرت الازمة في بعضها بشكل فادح حيث وصلت الامور احيانا الى فقدان المعقمات.

واشار مصدر لـ "لبنان 24" الى ان صرخة المرضى علت خلال الاسبوع الفائت بعد ان اوقفت احدى المستشفيات البارزة اجهزة التكييف بحجة "التوفير" بسبب غلاء المحروقات، بالرغم من درجات الحرارة المرتفعة التي قد تؤثر على بعض المرضى وتنعكس على حالتهم الصحية.

وسأل المصدر مستهجناً: هل يتناسى القيّمون على ادارة المستشفى الفاتورة المضاعفة التي يتكبدها المرضى اذ تقدر تكلفة اي عملية جراحية بالملايين!

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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