مسابقة مميزة في الميناء (صور)

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نظمت جمعية "كشاف البيئة في لبنان مسابقة "بناء اجمل قصر رملي" الثالثة ضمن برنامج تنمية المواهب الذي أطلقته الجمعية لهذا العام تحت شعار "بموهبتي أرتقي" و ذلك على شاطىء المسبح الشعبي لمدينة الميناء .وقد شارك في النشاط 75 مشاركا ومشاركة من منتسيبي فوج الميناء البحري، الذين تنافسوا لبناء قصورهم الرملية الخاصة.وفي الختام قامت لجنة تحكيم بتقويم الاعمال المنجزة و توزيع الجوائز على المشاركين.