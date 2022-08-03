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لبنان

مسابقة مميزة في الميناء (صور)

Lebanon 24
03-08-2022 | 01:35
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نظمت جمعية "كشاف البيئة في لبنان مسابقة "بناء اجمل قصر رملي" الثالثة ضمن برنامج تنمية المواهب الذي أطلقته الجمعية لهذا العام تحت شعار "بموهبتي أرتقي" و ذلك على شاطىء المسبح الشعبي لمدينة الميناء .
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وقد شارك في النشاط 75 مشاركا ومشاركة من منتسيبي فوج الميناء البحري، الذين تنافسوا لبناء قصورهم الرملية الخاصة. 

وفي الختام قامت لجنة تحكيم بتقويم الاعمال المنجزة و توزيع الجوائز على المشاركين.
 
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