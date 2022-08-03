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لبنان

محاولات لكسر الإضراب... وهذا ما كشفته نوال نصر!

Lebanon 24
03-08-2022 | 02:07
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كشفت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر الاستمرار بإضراب القطاع العام حتى إشعار آخر، مؤكّدةً أن رئيس التفتيش المركزي سينقل مطالب الرابطة للحكومة وبحسب مدى التجاوب تتوضّح الخطوات المقبلة. 
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وأشارت نصر في حديث عبر إذاعة "صوت كلّ لبنان" إلى أن "ما نطالب به هو الحد الأدنى من حقوقنا الأساسية في الحياة وأبرزها الطبابة والتعليم وحقّ الوصول إلى العمل". 
وأضافت: "هذه المطالب خط أحمر ولا فك للإضراب المفتوح قبل الحصول عليها". 
وقالت نصر" "الحكومة قدّمت ما أسمته مساعدات وحوافز ومساهمات الاستشفاء، ولكن المبالغ قليلة جداً".  
وأكّدت نصر أنّ الرابطة قامت بزيارة رئيس التفتيش المركزي وأودعته مطالبها الأساسية بانتظار إلى أين ستصل الأمور، مشدّدةً على أن سبب الإضراب هو العجز عن الذهاب إلى العمل والاستمرار في الحياة".
وتابعت: "جرت محاولات لكسر الإضراب ولكن ما حصل هو أنّ عدداً من الموظفين الذين يسكنون بالقرب من أماكن عملهم وهم بحاجة لهذه التقديمات الإضافية عادوا إلى العمل فضلًا عمن تم إخضاعهم بالترهيب". 
وعن التهديد بإحالة الموظفين المضربين إلى التفتيش المركزي، دعت نصر الموظفين إلى عدم الخوف من إجراءات غقابية قد تطالهم، لافتةً إلى أن رئيس التفتيش هو الملاذ للموظفين عند أي مشكلة والرابطة أودعته مطالبها الأساسية أمس بانتظار معرفة ما سترسو عليه الأمور. 
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