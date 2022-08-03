29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل طوى رئيس الجمهورية ملف الحكومة؟
غسان ريفي Ghassan Rifi
|
Lebanon 24
03-08-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب غسان ريفي في "سفير الشمال":
طغت زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين على الملف الحكومي الذي يبدو ان رئيس الجمهورية ميشال عون يصر على وضعه في ثلاجة الانتظار الطويل وصولا الى طيّه، طالما ان التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس نجيب ميقاتي بعد يوم واحد من الاستشارات النيابية غير الملزمة لا تراعي مصالح تياره السياسي.
Advertisement
بات واضحا أن ثمة قرار رئاسي بعدم تشكيل الحكومة وقد ترجم ذلك في أكثر من محطة بدءا من تسريب تشكيلة ميقاتي بهدف تفشيلها، مرورا بالاساءة الى موقع رئاسة الحكومة بعدم الرد على طلب مكتب رئيس الحكومة موعدا للقاء عون، ومن ثم تسريب ذلك الى وسائل الاعلام، وصولا الى مماطلة عون في اجراء اتصال بميقاتي لدعوته الى القصر الجمهوري للبحث في الملف الحكومي، خصوصا أن الرئيس المكلف لم يكن ليزور بعبدا لولا حصول هذا الاتصال الذي اجراه عون به تحت عنوانين: الاول وهمي للبحث في تشكيل الحكومة، والثاني فعلي للمشاركة في الاجتماع الرئاسي الثلاثي مع هوكشتاين.
واللافت ان رئيس الجمهورية حرص على قطع الطريق على البحث في الملف الحكومي في الكلمة التي القاها في احتفال عيد الجيش حيث أمل ان “لا يكون مصير انتخاب رئيس جديد للجمهورية كمصير تأليف الحكومة التي ما تزال تفتقد الى المقومات والمعايير”، ما جعل اللقاء الذي عقد بين الرؤساء عون وبري وميقاتي في بعبدا بعد الانتهاء من الاحتفال العسكري وقبل وصول هوكشتاين يقتصر على بعض العموميات الحكومية من دون ان يصار الى بحث جدي بالملف الذي وضع عون حوله سورا من الشروط التي يتمسك النائب جبران باسيل بتنفيذها ويرفض الرئيس ميقاتي تلبيتها.
في المقابل، ما يزال الرئيس ميقاتي يتصرف وفقا للدستور وبرقي سياسي تمثل في إبداء الايجابية، سواء بالانفتاح على اجراء بعض التعديلات في تشكيلته، او في الاتصال الذي اجراه بالرئيس عون قبل سفره في عطلة عيد الاضحى والاتفاق معه على اللقاء معه بعد عودته، قبل ان يفاجأ ان بعض المستشارين في دوائر القصر عمدوا الى ابلاغ بعض وسائل الاعلام بعدم الرد على مكتبه لتحديد موعد، لكن ميقاتي لم يتوان عن تلبية دعوة الرئيس عون بعد الاتصال الذي اجراه به فكان الاجتماع الرئاسي الثلاثي أمس الاول الذي اقتصر على لقاء هوكشتاين.
يبدو واضحا ان دوائر بعبدا تضع في سلم اولوياتها اليوم ملف ترسيم الحدود البحرية والسعي الى انجازه سريعا بما يرضي الولايات المتحدة الاميركية علّ ذلك يساعد في رفع العقوبات عن جبران باسيل قبل الوصول الى موعد الاستحقاق الرئاسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
11:51 | 2022-08-02
02/08/2022 11:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
13:43 | 2022-08-02
02/08/2022 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
16:53 | 2022-08-02
02/08/2022 04:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
14:24 | 2022-08-02
02/08/2022 02:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة لبنانية بموقف محرج أمام نجم عالمي بسبب ابنتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة لبنانية بموقف محرج أمام نجم عالمي بسبب ابنتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:19 | 2022-08-03
03/08/2022 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
غسان ريفي Ghassan Rifi
أيضاً في لبنان
11:01 | 2022-08-03
المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي يردّ على "فجور" "التيار الوطني الحر"... وهذا ما قاله
02:00 | 2022-08-03
جريمة العصر... وكأن لا قانون ولا من يحزنون
11:19 | 2022-08-03
وفد من أهالي موقوفي خلده والسعديات زار مولوي: لضرورة إجراء المصالحة قبل صدرو الحكم النهائي
11:16 | 2022-08-03
نقيب الصيادلة زار المجلس العام الماروني
10:49 | 2022-08-03
"التقدمي الاشتراكي" في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ: لتوفير فرصة حقيقية للعدالة
10:46 | 2022-08-03
كتلة "اللقاء الديمقراطي" تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر لإرجاء تطبيق قانون الشراء العام على البلديات
فيديو
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
03/08/2022 18:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
03/08/2022 18:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
03/08/2022 18:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact