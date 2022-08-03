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لبنان

سحب شاب سقط في وادي فيع في الكورة... هذا وضعه الصحي

Lebanon 24
03-08-2022 | 02:42
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قام فريق مخصص في البحث والإنقاذ في الصليب الأحمر، بسحب شاب سقط في وادي فيع في الكورة، وتم نقله الى المستشفى للمعالجة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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