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لبنان

زحمة سير خانقة على اتوستراد الدامور نحو الجنوب... إليكم ما حصل (صور)

Lebanon 24
03-08-2022 | 02:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير ادى الى انقلاب "بيك اب" وتضرر سيارة على اتوستراد الدامور نحو الجنوب.
 
ويسجّل زحمة سير خانقة في المحلة.
 
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