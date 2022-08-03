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لبنان

ماذا قال نعيم قاسم عن ترسيم الحدود؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 02:50
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اعتبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب في بلدة الخيام، أن "هناك اهتمام من الدولة اللبنانية بمسألة استرداد الحقوق المائية والنفطية والغازية، وهذا مشهد جيّد، والتفاهم الموجود بين الأقطاب في الدولة اللبنانية لمصلحة الموقف الموحّد من الترسيم والحصول على الحقوق اللبنانية عامل إيجابي".
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وتمنى أن "يعمل المسؤولون على مسارين، مسار الترسيم وملحقاته، ومسار بعض المعالجات الاجتماعية والاقتصادية والحكومية، وموضوع الموازنة التي تحتاج إلى اهتمام استثنائي كي نكون من الذين يعالجون بعض القضايا التي تهم الناس".

ورأى أنه "بالنسبة إلى المسار المتعلق بالترسيم، فعلى الجميع أن يثقوا بأن إسرائيل لا خيار أمامها، لأننا أصحاب حق، ولأن دولتنا تستفيد من قوة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ولأننا نعمل دائما من أجل أن نسترد أرضنا وحقوقنا، فكما انتصرنا في تموز 2006، سننتصر إن شاء الله في استرداد حقوقنا المائية والنفطية والغازية".
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