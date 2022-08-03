لقاء بين عون ووزير الدفاع.. هذا ما تم عرضه!

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد ونتائج المحادثات التي أجراها الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين في بيروت يومي الاحد والاثنين الماضيين، كما تناول البحث أوضاع العسكريين وحاجاتهم.

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