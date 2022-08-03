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لبنان

استياء في قصر العدل... ما السبب؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 04:48
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أكّدت معلومات "الجديد" عن وجود استياء في قصر عدل بيروت، على خلفية مسألة رواتب القضاة ونقاش جدي بينهم حول مسألة الاعتكاف مع العلم ان بعض القضاة توقفوا ومنذ البارحة عن البت في ملفاتهم.
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قصر العدل

استياء

قضاة

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