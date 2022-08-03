استياء في قصر العدل... ما السبب؟

أكّدت معلومات "الجديد" عن وجود استياء في قصر عدل بيروت، على خلفية مسألة رواتب القضاة ونقاش جدي بينهم حول مسألة الاعتكاف مع العلم ان بعض القضاة توقفوا ومنذ البارحة عن البت في ملفاتهم.



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