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لبنان

جريح بحادث سير... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:26
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين سيارة رباعية الدفع وشاحنة نقل على اوتستراد البالما باتجاه بيروت، ما ادى الى سقوط اصابة. 

وعمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني  "وجهاز الطوارئ والاغاثة" على نقل الجريح الى احد مستشفيات المنطقة. 
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