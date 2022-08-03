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لبنان

90 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية من تركيا الى لبنان

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:40
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صدر عن السفارة التركية في لبنان، التالي:
 
سلّم السفير التركي في لبنان  "علي باريش اولسوي" يوم امس الثلاثاء في حفل، قرابة 90 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة التركية الى وزارة الصحة العامة اللبنانية وذلك لوزير الصحة العامة فراس ابيض.
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 واعلن السفير انه "كما هو الحال في المجال الصحي، سوف يستمر دعمنا للبنان في جميع المجالات"
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