90 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية من تركيا الى لبنان

صدر عن السفارة التركية في لبنان، التالي:

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سلّم السفير التركي في لبنان "علي باريش اولسوي" يوم امس الثلاثاء في حفل، قرابة 90 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة التركية الى وزارة الصحة العامة اللبنانية وذلك لوزير الصحة العامة فراس ابيض.واعلن السفير انه "كما هو الحال في المجال الصحي، سوف يستمر دعمنا للبنان في جميع المجالات"