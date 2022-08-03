سفينة أوكرانيّة محملة بالحبوب في طريقها إلى لبنان

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّها انتهت من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" في إسطنبول.

وقالت إنّ السفينة ستعبر مضيق "البوسفور" باتجاه لبنان.