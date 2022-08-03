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لبنان

سفينة أوكرانيّة محملة بالحبوب في طريقها إلى لبنان

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:42
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّها انتهت من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" في إسطنبول.
 
 
وقالت إنّ السفينة ستعبر مضيق "البوسفور" باتجاه لبنان.
 
 
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