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لبنان

اعتدى جنسيّاً على إبن الـ12 عاما... شعبة المعلومات كشفت هويته وهذا ما اعترف به! (صورة)

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:51
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

بتاريخ 27-7-2022، إدعى (ب. ع. من مواليد عام 1987، سوري الجنسية) أن مجهولا أقدم على التحرش جنسيًا وممارسة أعمال منافية للحشمة مع ابنه القاصر الذي يبلغ عمره /12/ سنة وذلك في محلة صيدا، وفرّ الفاعل الى جهة مجهولة.
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على الفور، باشرت القطعات في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المعتدي، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت هذه الشعبة في خلال ساعات الى تحديد هويته، وهو (من مواليد عام 1977، لبناني).

بالتاريخ ذاته، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالاعتداء جنسيًا على القاصر.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
 
 
 
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