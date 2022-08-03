ماذا قال البابا فرنسيس في الذكرى السنويّة الثانيّة لانفجار مرفأ بيروت؟

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وجه البابا فرنسيس نداءً في الذكرى السنوية الثانية لإنفجار مرفأ بيروت، متمنياً ان يستمر لبنان في السير على طريق "الولادة الجديدة".وقال: "يصادف غداً الذكرى السنوية الثانية للانفجار في مرفأ بيروت. أوجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا".وتابع: "آمل أن يواصل لبنان بمساعدة المجتمع الدولي السير على طريق "الولادة الجديدة"، والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة".