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لبنان

في طرابلس... موظف يعترض دورية لأمن الدولة

Lebanon 24
03-08-2022 | 06:48
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن قيام  دورية تابعة لجهاز أمن الدولة، بتوقيف احد الموظفين العاملين في "سوير ماركت" عريق في طرابلس.

والتوقيف جاء بعد اعتراض الموظف للدورية اثناء قيام عناصرها بجولة على بعض المحال للتأكد من عدم التلاعب في  عملية بيع الخبز والمواد الغذائية.
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ووفقا للمعلومات، تم تحويل الموظف الى الاجهزة المختصة للتحقيق معه.
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