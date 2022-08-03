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لبنان

طوق أمني في مرفأ بيروت... ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 06:55
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أفادت الـ"أم تي في" أنّ هناك تصدّعات كبيرة في الأجزاء المتبقّية من الإهراءات الشمالية في مرفأ بيروت، وهناك إشارات توحي بأنّ انهيار الإهراءات أصبح وشيكاً، فيما ضربت القوى الأمنية طوقاً أمنيًّا في المكان، وتمنع السيارات من المرور تحسّباً لكمية الغبار التي قد تنتج عن عملية الإنهيار.
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