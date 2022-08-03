طوق أمني في مرفأ بيروت... ماذا يجري هناك؟

تمنع السيارات من المرور تحسّباً لكمية الغبار التي قد تنتج عن عملية الإنهيار.

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أفادت الـ"أم تي في" أنّ هناك تصدّعات كبيرة في الأجزاء المتبقّية من الإهراءات الشمالية في مرفأ بيروت، وهناك إشارات توحي بأنّ انهيار الإهراءات أصبح وشيكاً، فيما ضربت القوى الأمنية طوقاً أمنيًّا في المكان، و