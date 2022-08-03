لجنة الدفاع أوصت بالافراج عن مستحقات البلديات

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عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزيري الاتصالات والبيئة في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم وناصر ياسين والنواب الاعضاء وممثلين للادارات المعنية.اثر الجلسة، قال الصمد: "اجتمعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اليوم، والتوصيات الاساسية هي ضرورة الافراج عن مستحقات البلديات، وخصوصا ان وزير المال وقع المرسوم في 20 تموز واحاله على رئاسة مجلس الوزراء".وأضاف: "في موضوع بدل النقل والمساعدات الاجتماعية، طلبنا من ممثل وزارة الداخلية ان يعاد الى البلديات لتوفير طلبات سلف للحصول على المبالغ اللازمة لدفعها للمستفيدين من هذه البدلات من موظفي البلديات".وتابع: "بحثنا ايضا في موضوع الصندوق البلدي المستقل، كان هناك تضارب حسبما عرض ممثلو وزارتي المال والداخلية والبلديات. طلبت اللجنة من ممثلي الوزارتين موافاتنا بالمشاكل الحقيقية لمعالجة موضوع صندوق البلدي المستقل هل هي تشريعية او تنفيذية؟ وقد وعدونا بموافاتنا بتصور لكي تقوم اللجنة بما يلزم لمعالجة هذا الموضوع".وقال: "اتفقنا مع وزير البيئة على عقد جلسة خاصة ليعرض علينا خطة الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والخطة لديه حيال لامركزية الكنس والجمع ومركزية المطامر".وختم: "عناصر الدفاع المدني ينتظرون تثبيتهم، وفي عام 2021 خصص 25 مليار ليرة لكي تتمكن وزارة الداخلية من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيتهم، وفق المباراة المحصورة، بحسب القانون الصادر عام 2014، أنجزت كل الاجراءات المطلوبة، وكما قال لنا المدير العام للدفاع المدني خلال اسبوع، ان شاء الله، سيباشرون إجراء المباراة المحصورة، بحسب اللجنة التي شكلها وزير الداخلية، وان شاء الله قريبا يكون هناك حل نهائي لتثبيت هؤلاء المتطوعين وهم يقدمون تضحيات كبيرة".