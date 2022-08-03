إذا سقطت الاهراءات... ما مصير المواد الغذائيّة في مرفأ بيروت؟

أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي للـ"أم تي في" أنّ البضائع داخل الحاويات في مرفأ بيروت محكمة الإغلاق، وبالتالي لا مشكلة إذا سقطت الإهراءات وأدّت إلى غبار.

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