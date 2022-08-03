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لبنان

إذا سقطت الاهراءات... ما مصير المواد الغذائيّة في مرفأ بيروت؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 07:24
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أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي للـ"أم تي في" أنّ البضائع داخل الحاويات في مرفأ بيروت محكمة الإغلاق، وبالتالي لا مشكلة إذا سقطت الإهراءات وأدّت إلى غبار.
 
 
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