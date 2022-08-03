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لبنان

قبلان في كتاب لغوتيريش: مفوضية اللاجئين تتعامل مع لبنان بمثابة حصان طروادة

Lebanon 24
03-08-2022 | 07:29
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وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كتاباً مفتوحاً للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال فيه:  "أقول للأمين العام للأمم المتحدة، مفوضية اللاجئين في لبنان تتعامل مع لبنان وكأنّه كيان معاد، وهي بمثابة حصان طروادة لتدمير بنية لبنان السكانيّة بخلفية أهداف سياسية معادية وعبر ساتر إنساني، والصبر نفد، والقضية قضية إبادة وطنية، لذلك المطلوب سحب فتيل هذه الحرب وإغلاق أبواب المفوضية وكفّ يد جمعياتها التي تغذّي حرب الإبادة السكانية الأخطر على لبنان. والمطلوب من السلطة اللبنانية تجريم هذا النحو من عمل مفوضية اللاجئين وعمل جمعياتها فوراً وتنظيم النزوح بما يتفق مع مصالح لبنان العليا".
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اضاف:"وهنا أقول للأمين العام للأمم المتحدة: في لبنان سيادة واحدة وهي السيادة اللبنانية فقط، ومصالح الشعب اللبناني فوق مصالح الجميع، ولعبة إبادة البنية السكانية ونشر الفوضى وإنهاك البنية التحتية برنامج تقوده الأمم المتحدة بخلفية مشروع أمريكي خبيث حوّل مفوضية الأمم المتحدة إلى جبهة حرب بعدما دمّر سوريا ومزّق بنيتها. وأقول للشعب اللبناني: هناك كيان أُممي يريد سحق وجودكم وإبادة بنيتكم السكانية وتحويل البلد إلى كانتونات فوضى وجريمة وفلتان بخلفية حرب شاملة: جنائية وأمنية ومهنية وديمغرافية وبطالة وتضخم وبنية تحتية مدمرة، وشعب لبنان أمام مفترق طرق، إمّا يتوحد لإنقاذ تركيبة لبنان السكانية وأمنه الوطني ومصالحه العليا، أو فليتحضّر لتسونامي فلتان وجريمة وإبادة سكانية تقودها مفوضيّة الأمم المتحدة للاجئين تحت إشراف واشنطن وأذرعها الإنسانية". 
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