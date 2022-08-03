القاضية عون: العدالة لليليان

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غردت النائبة العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر": " العدالة لليليان".وارفقت القاضية عون التغريدة بتقرير بثته محطة ال mtv عن ضحية تفجير مرفا بيروت في 4 اب حمل عنوان:"ليليان شعيتو... ضحية نيترات المرفأ والمحكمة الجعفرية والنظام المهترىء".