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لبنان

العرم: على الرغم من اشتداد وطأة الأزمة يستمر الجيش في تحمُّل مسؤولياته

Lebanon 24
03-08-2022 | 08:15
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ترأس اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون حفل تخريج وتوزيع شهادات على العسكريين الذين تابعوا بنجاح الدورة التأهيلية لرتبة ملازم للعام 2022 في الكلية الحربية – الفياضية، بحضور عدد من الضباط وذوي المتخرجين.
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وقد ألقى اللواء الركن العرم كلمةً جاء فيها: "على الرغم من اشتداد وطأة الأزمة على وطننا ومؤسساته، يستمر الجيش في تحمُّل مسؤولياته ملتزمًا قَسَم القيام بالواجب كاملًا والذود عن لبنان وحماية سيادته وثرواته من تهديدات العدو الإسرائيلي، وتحصين أمنه من مخططات الإرهاب، وهو التزام راسخ في وجدان العسكريين جميعًا، لا تقوى عليه الصعوبات مهما عظمت".

ولفت إلى أن "القيادة تدرك جيدًا ضرورة تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل عسكرييها، وهي تسخّر لهذه الغاية أقصى طاقاتها بالاعتماد على القدرات الذاتية والمساعدات من الدول الصديقة. فالتزام المؤسسة حماية الوطن وأهله مقترنٌ بالحرص على العسكريين والعمل الدؤوب للتخفيف من معاناتهم المعيشية، على أمل أن تنجلي الضائقة الاقتصادية في وقت ليس ببعيد".
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