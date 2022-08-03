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لبنان

ترك رئيس مجلس إدارة "بنك الاعتماد المصرفي" مقابل كفالة ماليّة ضخمة... كم بلغت؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 09:08
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أفادت "الجديد" أنّ قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج قرّر ترك رئيس مجلس ادارة "بنك الاعتماد المصرفي" طارق خليفة لقاء كفالة مالية قيمتها مليار و800 مليون ليرة لبنانية، سُددت بموجب شيك مصرفي وبموافقة الجهة المدعية.
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بنك الاعتماد المصرفي

طارق خليفة

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