آل فرج: لا علاقة لنا بأحداث صور وملتزمون بالقانون

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أكد ال فرج في بيان صدر اليوم تعقيبا على الاحداث الامنية التي حصلت مؤخرا في مدينة صور، أن "أي شخص من ال فرج لا يمت بصلة لتلك الاحداث التي وترت جو المدينة وعكرت صفوها لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدين التزامهم التام بالقانون، رافضين ان يزج باسم العائلة أو اي احد من افرادها بتلك الاحداث وتداعياتها".ووجه البيان تحية الى الجيش والقوى الامنية التي تقوم بواجبها تجاه المخلين بالامن".