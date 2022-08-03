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لبنان

حالته خطرة... اليكم ما حصل معه خلال ممارسته هواية الغطس

Lebanon 24
03-08-2022 | 09:43
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرض الشاب "ع.ك" من سكان منطقة التبانه في طرابلس لحادثة مؤلمة يوم امس الثلاثاء، وذلك اثناء ممارسته هواية السباحة داخل احد منتجعات منطقة المنية.

وفي التفاصيل، اثناء ممارسة "ع.ك" هواية الغطس، صودف مرور احد الهواة على دراجه مائية (جت سكي) ما ادى الى اصطدام بين الدراجة المائية والشاب  "ع.ك".
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وعلى الفور تم نقل الشاب الى أحد مستشفيات المنطقة وهو في حالة خطرة.
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