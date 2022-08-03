هبة من السفارة الالمانية الى اتحاد بلديات الفيحاء

Advertisement

سلّم الملحق التجاري الالماني في السفارة الالمانية ريتشارد فريهر فونفريتش على رأس وفد ألماني الهبة الالمانية الى رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي وهي عبارة عن سيارتيّ اطفاء للحرائق وسيارة سلالم للانقاذ كهبة مقدمة من جمعية المانية لمساندة الشرق، وذلك عشية الرابع من اب ذكرى انفجار مرفأ بيروت.حضر حفل التسليم والتسلم، الذي أقيم في معرض رشيد كرامي الدولي، الى جانب الرئيس غمراوي ، رئيس جمعية مساندة الشرق كريستيان برينغر، ممثل جمعية مساندة الشرق الإنسانية الألمانية في لبنان الدكتور نبيل حداد، قائد فوج الاطفاء العميد غسان جمال الدين وعدد من رؤوساء الجمعيات الخيرية.