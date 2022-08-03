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لبنان

هبة من السفارة الالمانية الى اتحاد بلديات الفيحاء

Lebanon 24
03-08-2022 | 09:52
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سلّم الملحق التجاري الالماني في السفارة الالمانية ريتشارد فريهر فونفريتش على رأس وفد ألماني الهبة الالمانية الى رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي وهي عبارة عن سيارتيّ اطفاء للحرائق وسيارة سلالم للانقاذ كهبة مقدمة من جمعية المانية لمساندة الشرق، وذلك عشية الرابع من اب ذكرى انفجار مرفأ بيروت. 
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حضر حفل التسليم والتسلم، الذي أقيم في معرض رشيد كرامي الدولي، الى جانب الرئيس غمراوي ، رئيس جمعية مساندة الشرق كريستيان برينغر، ممثل جمعية مساندة الشرق الإنسانية الألمانية في لبنان الدكتور نبيل حداد، قائد فوج الاطفاء العميد غسان جمال الدين وعدد من رؤوساء الجمعيات الخيرية.
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