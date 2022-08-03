Advertisement

لبنان

بثّ القنوات اللبنانية الى دول أميركا اللاتينية وشؤون ديبلوماسية محور نشاط وزير الاعلام

Lebanon 24
03-08-2022 | 09:52
A-
A+
Doc-P-977284-637951425495207643.jpg
Doc-P-977284-637951425495207643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير فنزويلا لدى لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليس يرافقه سفير لبنان في فنزويلا  الياس لبس، وطوني يمين، وجرى بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في مجال التعاون وتبادل الخبرات الاعلامية.
Advertisement

ووصف السفير الفنزويلي الزيارة بالمهمة، مشيرا الى ان الحديث تطرق الى كيفية توطيد العلاقات الثنائية على المستوى الاعلامي بين البلدين. وابدى سروره باللقاء وخصوصا ان حكومة بلاده "مصرة على توطيد العلاقات بين لبنان وفنزويلا". وامل أن تستمر اللقاءات بين الجانبين، معربا عن اعجابه بالشعب اللبناني.

وتطرق البحث الى كيفية الاستفادة من  الاقمار الاصطناعية الفنزويلية من اجل بث  القنوات الفضائية اللبنانية الى اميركا اللاتينية بهدف زيادة التواصل مع  الجالية اللبنانية والعربية في بلاد الانتشار وفي اميركا اللاتينية. 

سفير باكستان

واستقبل المكاري لاحقا سفير باكستان سلمان أطهر الذي قال بعد اللقاء: "اليوم كان لي لقاء مثمر مع وزير الاعلام، وبحثنا كل سبل التعاون بين بلدينا من ضمنها توقيع اتفاقيات بين وكالتي البلدين. وشددنا على قوة العلاقة بين لبنان وباكستان وضرورة تطوير التعاون على صعيد كل الوزارات وتبادل الخبرات، وآمل ان تتطور تلك العلاقات خلال الايام المقبلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2022-08-03
02:00 | 2022-08-03
11:19 | 2022-08-03
11:16 | 2022-08-03
10:49 | 2022-08-03
10:46 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website