بثّ القنوات اللبنانية الى دول أميركا اللاتينية وشؤون ديبلوماسية محور نشاط وزير الاعلام

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير فنزويلا لدى لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليس يرافقه سفير لبنان في فنزويلا الياس لبس، وطوني يمين، وجرى بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في مجال التعاون وتبادل الخبرات الاعلامية.ووصف السفير الفنزويلي الزيارة بالمهمة، مشيرا الى ان الحديث تطرق الى كيفية توطيد العلاقات الثنائية على المستوى الاعلامي بين البلدين. وابدى سروره باللقاء وخصوصا ان حكومة بلاده "مصرة على توطيد العلاقات بين لبنان وفنزويلا". وامل أن تستمر اللقاءات بين الجانبين، معربا عن اعجابه بالشعب اللبناني.وتطرق البحث الى كيفية الاستفادة من الاقمار الاصطناعية الفنزويلية من اجل بث القنوات الفضائية اللبنانية الى اميركا اللاتينية بهدف زيادة التواصل مع الجالية اللبنانية والعربية في بلاد الانتشار وفي اميركا اللاتينية.سفير باكستانواستقبل المكاري لاحقا سفير باكستان سلمان أطهر الذي قال بعد اللقاء: "اليوم كان لي لقاء مثمر مع وزير الاعلام، وبحثنا كل سبل التعاون بين بلدينا من ضمنها توقيع اتفاقيات بين وكالتي البلدين. وشددنا على قوة العلاقة بين لبنان وباكستان وضرورة تطوير التعاون على صعيد كل الوزارات وتبادل الخبرات، وآمل ان تتطور تلك العلاقات خلال الايام المقبلة".