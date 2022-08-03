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لبنان

خبر عن تسديد القروض والدولار الفريش... ماذا قالت مصادر مصرف لبنان؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:24
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قالت مصادر مصرف لبنان للـ"ال بي سي"، إنّ ليس هناك اي اتجاه من "المركزي" لفرض تسديد القروض التي كانت ممنوحة بالدولار للأفراد قبل تشرين 2019 بالدولار الفريش.
 
 
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لبنان

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