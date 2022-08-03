خبر عن تسديد القروض والدولار الفريش... ماذا قالت مصادر مصرف لبنان؟

قالت مصادر مصرف لبنان للـ"ال بي سي"، إنّ ليس هناك اي اتجاه من "المركزي" لفرض تسديد القروض التي كانت ممنوحة بالدولار للأفراد قبل تشرين 2019 بالدولار الفريش.

Advertisement