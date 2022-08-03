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لبنان

حميه: نرحب بكافة الشركات الإستثمارية القطرية في لبنان

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:30
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اليوم في مكتبه في الوزارة،  سفير قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي يرافقه المستشار مشعل بن محمد الكواري، حيث تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون بين البلدين، وخصوصاً في المجالات التي تعنى بها وزارة االأشغال العامة والنقل، لا سيما في قطاعي المرافئ والمطار.
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بدوره لفت حميه الى ان "للبنان وقطر موقعاً جغرافياً متميزاً، يمكن من خلاله فتح باب التعاون بينهما ولا سيما في القطاعات اعلاه، ولأجل ذلك رحب حميه بكافة الشركات الإستثمارية القطرية في لبنان، وخصوصاً اننا بصدد اعداد دفاتر شروط اعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير المطار في لبنان".
 
وابدى السفير القطري إنفتاحه على "فكرة التعاون في المجالات التي تحدث عنها الوزير حميه"، مؤكدا بأنه "سيتواصل مع المعنيين في قطر وذلك لفتح افاق التعاون المنشود بين البلدين".
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