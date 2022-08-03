29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القوال: لا يموت حق وراءه مطالب فكيف إذا كان الوطن كله يطالب بهذا الحق؟
Lebanon 24
03-08-2022
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
لبت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس ومفوض قصر العدل مروان ضاهر، دعوة نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار للمشاركة في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، في "بيت المحامي".
وألقت النقيبة القوال كلمة سألت فيها: "ماذا يقول الحرف في الشفتين إن نطق الدم؟ فكل كلام ينحني أمام هول الكارثة الوطنية الكبرى بعد الحرب الأهلية، لا الأبجدية تعيد حياة من ارتحلوا عنا تحت العصف والدوي إلى سكينة ربهم، ولا التعابير تشفي أوجاع الجرحى، ولا الخطب تضمد جراح الأهلين الذين فقدوا أعزاءهم، لكننا في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وبمبادرة كريمة من سعادة النقيب الزميل ناضر كسبار، أردنا هذه الوقفة التضامنية للخشوع أكثر من الكلام، وللرجاء بانتصار الحقيقة وسطوع فجرها مهما تمادى الظلم والظلام".
Advertisement
وأضافت:" باسم نقابة المحامين في طرابلس، أتيت لأعلن صراحة أننا مع جلاء الحقيقة في أسرع وقت، ومع إقامة العدل في قضية انفجار المرفأ مهما كان الثمن وأيا كان الفاعلون، لا من أجل الانتقام من شخص أو مجموعة، ولا لخدمة موقف ضد آخر، بل لأن ثقافة الإفلات من العقاب التي انتهجناها طويلا في نواح كثيرة من حياتنا الشخصية والوطنية، قد آن لها أن تنتهي، فما بعد 4 آب ليس كما قبله، وذلك الانفجار المشؤوم أخذ معه بعصفه كل المفاهيم القديمة البالية التي حالت دون بناء وطن العدالة والإنسان".
وتابعت: "من أجل أن تكون هذه الحقيقة ناصعة وشفافة ينبغي أن نخرجها من دوائر التأثير السياسي والإعلامي، فلا تطلع إلا من خلال الوقائع التي يختزنها ملف التحقيق والأحكام القانونية التي تنص عليها القوانين النافذة، وليكن لنا أجمعين ثقة بأن المسار الطبيعي للعمل القضائي سواء لناحية سلطة الاتهام أو ممارسة حق الدفاع أو المداعاة بالحق الشخصي، ينبغي أن يكون في النتيجة من أجل إظهار الحقيقة لا غير".
وختمت: "هذا مقام الخشوع، لأنني أعرف مقدار الألم النازل في القلوب، ولي بين الضحايا معارف، ومع بعض ذويهم صداقات، وتأخذني العاطفة كل يوم إلى الدمع والتأمل والصلاة، وإلى اليقين أخيرا بأن حقا وراءه مطالب لا يموت، فكيف إذا كان الوطن كله يطالب بهذا الحق، من أجل أرواح من ماتوا وآلام المعذبين وحرقة نفوس ذويهم، ومن أجل الأمل بأن يكون العدل أساس الملك اللبناني الجديد عن حق وحقيقة، رحم الله الضحايا الأبرياء وعزى قلوبكم وقلوب جميع اللبنانيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
11:51 | 2022-08-02
02/08/2022 11:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
13:43 | 2022-08-02
02/08/2022 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
16:53 | 2022-08-02
02/08/2022 04:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
14:24 | 2022-08-02
02/08/2022 02:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة لبنانية بموقف محرج أمام نجم عالمي بسبب ابنتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة لبنانية بموقف محرج أمام نجم عالمي بسبب ابنتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:19 | 2022-08-03
03/08/2022 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:01 | 2022-08-03
المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي يردّ على "فجور" "التيار الوطني الحر"... وهذا ما قاله
02:00 | 2022-08-03
جريمة العصر... وكأن لا قانون ولا من يحزنون
11:19 | 2022-08-03
وفد من أهالي موقوفي خلده والسعديات زار مولوي: لضرورة إجراء المصالحة قبل صدرو الحكم النهائي
11:16 | 2022-08-03
نقيب الصيادلة زار المجلس العام الماروني
10:49 | 2022-08-03
"التقدمي الاشتراكي" في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ: لتوفير فرصة حقيقية للعدالة
10:46 | 2022-08-03
كتلة "اللقاء الديمقراطي" تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر لإرجاء تطبيق قانون الشراء العام على البلديات
فيديو
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
03/08/2022 18:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
03/08/2022 18:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
03/08/2022 18:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact