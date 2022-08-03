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لبنان

"التقدمي الاشتراكي" في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ: لتوفير فرصة حقيقية للعدالة

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:49
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صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

يجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي في الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت توجيه تحية إكبار وتقدير إلى أرواح الشهداء، ويؤكد التضامن مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين الذين لا تزال تداعيات هذه المأساة تثقل يوميات حياتهم، ويؤكد أن أبسط ما يجب تقديمه لهم جميعاً أن يتم كشف الحقيقة وإحقاق العدالة دون أي إبطاء أو تعطيل أو تدخل، ويتمسك بضرورة أن يشمل المسار القضائي الجميع دون استثناء لتوفير فرصة حقيقية للعدالة.
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