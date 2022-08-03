نقيب الصيادلة زار المجلس العام الماروني

زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم مقر المجلس العام الماروني، حيث التقى رئيسه ميشال متى وعضو المجلس الدكتور رامي شدياق، وتمحور اللقاء حول "الأسس التي يجب وضعها للنهوض بلبنان وكيفية اعادة الاستقرار للبنانيين كافة"، بحسب بيان النقابة.

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