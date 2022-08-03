وفد من أهالي موقوفي خلده والسعديات زار مولوي: لضرورة إجراء المصالحة قبل صدرو الحكم النهائي

زار وفد من أهالي موقوفي خلده والسعديات، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، على خلفية احداث خلدة الأخيرة.



واشار الوفد في بيان، انه "تم وضع الوزير مولوي في آخر مستجدات الملف قضائيا وسياسيا، وشدد الوفد على ضرورة إجراء المصالحة قبل صدرو الحكم النهائي بهذه القضية عن المحكمة العسكرية، وإلا استئخار الحكم والتوسع بالتحقيقات وتوقيف كل الفاعلين من الجهة الأخرى ومحاكمتهم، احقاقا للمساواة في تطبيق العدالة على الجميع".

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