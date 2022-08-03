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لبنان

إطلاق نار أمام مستشفى في طرابلس... ما السبب؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 11:51
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سجل إطلاق نار بعد ظهر اليوم أمام مستشفى المظلوم في طرابلس من قبل عدد من الأشخاص الذين كانوا على متن دراجات نارية، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".

وعرف أن إطلاق النار جاء على خلفية الإشكال الذي وقع ليل أمس بين عائلتين في بلدة تكريت العكارية وأصيب نتيجتها العسكري في الجيش "و.ح" بآلة حادة في رقبته.
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وكان قد نقل على إثرها المصاب إلى مستشفى المظلوم في طرابلس للعلاج.
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