حميه لنقابة الطيارين: يجب الحفاظ على دور شركة طيران الشرق الأوسط في العالم

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شدد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، على ان "مطار رفيق الحريري الدولي وجميع شركات الطيران يجب ان تستمر في ديمومة عملها في جميع المواسم، كون ذلك يدخل ايرادات اضافية الى الخزينة العامة وينشط الحركة الاقتصادية والسياحية في البلد".واشار حميه بعد اجتماع في مكتبه في الوزارة، مع وفد من نقابة الطيارين العاملين في شركة "طيران الشرق الأوسط "برئاسة نقيب الطيارين ايهاب سلامة، وحضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، إلى ان "الحلول التي ينبغي الوصول اليها لا بد لها ان تراعي الواقع الذي يمر به البلد"، لافتا الى انه "سيتواصل مع رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، للتوصل الى قواسم مشتركة بين النقابة والشركة الوطنية التي نحرص على دورها وديمومة عملها لما تمثله من رمز وطني وكذلك لتعزيز دور الطيارين ولتفعيل السياحة والاقتصاد الوطني".