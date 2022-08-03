كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟

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اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 37 مليون دولار أميركي بمعدل 25800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".