Advertisement

لبنان

كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-977331-637951500742545314.jpg
Doc-P-977331-637951500742545314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم،  37 مليون دولار أميركي بمعدل 25800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
دولار "صيرفة" يرتفع اليوم.. إليكم سعره الجديد من مصرف لبنان
lebanon 24
04/08/2022 02:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن دولار "صيرفة".. ما الجديد؟
lebanon 24
04/08/2022 02:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد البلبلة في مصرف لبنان.. ما مصير "دولار صيرفة"؟
lebanon 24
04/08/2022 02:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
من مصرف لبنان.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
lebanon 24
04/08/2022 02:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مصرف لبنان

صيرفة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2022-08-03
02:00 | 2022-08-03
17:32 | 2022-08-03
17:25 | 2022-08-03
17:18 | 2022-08-03
16:03 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website