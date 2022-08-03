باسيل:الالتزام بالحقيقة والعدالة هو الصلاة الحقيقية

غرد النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "‏كل واحد منا بذكرى انفجار المرفأ، بيتأمل وبيصلي على طريقته للشهداء، للجرحى، للمتضررين وللموقوفين ظلما الزهرة هي رمزية، بس الالتزام بالحقيقة والعدالة هو الصلاة الحقيقية"

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