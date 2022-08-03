النائب جنبلاط استقبل سفير ألمانيا وعرض مع وفد من برجا مشكلة المياه

استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه، في كليمنصو، سفير ألمانيا أندرياس كيندل، بحضور النائب فيصل الصايغ، وتم عرض التطورات الراهنة.



كما استقبل النائب جنبلاط وفدا من بلدية برجا برئاسة الدكتور ريمون حمية، وبحضور النائب بلال عبدالله، حيث تم عرض مشكلة المياه في آبار البلدة وتشغيلها، في ظل انقطاع الكهرباء.

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